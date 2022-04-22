Kansersiz Yaşam Derneği'nden iftar daveti!

Kansersiz Yaşam Derneği’nin, Ritz Carlton Istanbul’da düzenlediği iftar yemeği daveti cemiyet hayatının hayırsever isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Ritz Carlton Istanbul’un katkılarıyla, KAYD Başkanı Dida Kaymaz ve Genel Sekreteri Melis Özer’in ev sahipliğinde, derneğin Sosyal Komitesinin katkılarıyla düzenlenen gecede toplanan bağışlar, ekonomik ve manevi güçlüklerle mücadele eden kanser hastalarına ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla kullanılacak. 2010 yılından beri kansersiz bir yaşam ideali çerçevesinde faaliyetlerini yürüten KAYD’nin Başkanı Dida Kaymaz yaptığı konuşmada “İyiliklerin yapıldığı, maneviyatın bu kadar güçlü olduğu bu ayda yanımızda olduğunuz ve desteklerinizi sürdürdüğünüz için müteşekkiriz. Bu gece bize mekanını açan ve ağırlayan Ritz Carlton Istanbul’a, iftar yemeğimize katılan, katılmasa da bağışta bulunan değerli dostlarımıza cömertlikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Bağışlarınızla destekleyebildiğimiz her ailenin dualarının da sizlerle olduğunu ve yaptığınız her yardımın doğru adrese ulaştığını bilmenizi isteriz. Bu sene yıllık desteklediğimiz aile sayısını 92’ye çıkarttık. Maddi zorluklar içindeyken, kanserle yüzleşen kişilere bir nebze olsun nefes aldırabildiğimiz için mutluyuz” dedi.

Hakan YAĞCI