Magazin Hattı

Pilevneli'de iki önemli sergi...

Esra Gülmen'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Don't Play with My Emotions" ve Tarık Töre'nin kişisel sergisi "Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara" başlıklı sergileri Pilevneli Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

20 Nisan 2022 Çarşamba
Pilevneli'de iki önemli sergi...

Pilevneli Galeri, Esra Gülmen'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Don't Play with My Emotions" ve Tarık Töre'nin kişisel sergisi "Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara" başlıklı sergilerine ev sahipliği yaptı. Açılan sergilere PIilevneli ̇'nin kurucusu Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Esra Gülmen ve Tarık Töre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergi davetine birçok ünlü sima katıldı. Türkçede “Duygularımla Oynama” anlamına gelen sergi başlığı, Esra Gülmen’in insandan, insan psikolojisinden ve problemlerden esinlenmesinin kanıtı niteliğinde. Sanatçı, sokaklar, posterler, sosyal medya, sohbetler, müzik, şarkı sözleri, filmler ve kitaplar gibi güncel hayatın ve popüler kültürün tüm aparatlarını inceliyor, onlardan faydalanıyor, ilham alıyor ve eserlerinde konu ediyor. Tarık Töre, yeni dünya düzeni içerisinde insanı ve hayat içerisindeki yolculuğunu parçalar, bölümler altında değerlendiriyor. Sanatçıya göre bu yolculuk bir akış içerisinde değil fakat birbirinden ayrı bölümlerden oluşuyor. Bu bölünmüş görüntüleri sanatçı, kendi içinde sınırlandırılmış bölümler olarak nitelendiriyor.

Onur AYDIN

Esra Gülmen Tarık Töre Pilevneli Galeri

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Magazin Hattı Pilevneli'de iki önemli sergi...

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