7. yıla özel kutlama!

Türkiye’de sanatı anlamak, tanımak ve yayılımına katkıda bulunmak adına kurulduğu günden beri genç sanatçıların üretimlerine destek olduğu projelerle Türk çağdaş sanatçılarının sanat piyasasında hak ettiği yere ulaşmasına gayret gösteren İyilik İçin Sanat Derneği, Dünya Sanat Günü’ne de denk gelen 15 Nisan Cuma günü tüm paydaşlarının katılımıyla yeni yaşını kutladı. Sanatsever kadınların güçlerini İyilik İçin Sanat Derneği çatısı altında birleştirerek, genç sanatçıları Çağdaş Türk Sanatına kazandırma gayretleri yedinci yılını geride bıraktı. Proje geliştirme misyonunu gönüllülük esasıyla yerine getiren derneğin, yedi yıla pek çok ulusal ve uluslararası proje sığdırmayı başardığını ifade eden İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Derneğimiz sanatla iç içe, yaratıcılık ve ilham dolu bir hayatı teşvik etmek ve genç sanatçılara ihtiyaç duydukları desteği vermek açısından kurulduğu günden bugüne geçen süre zarfında çok önemli bir mihenk taşı oldu." dedi.