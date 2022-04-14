NEYAD'dan iftar yemeği!

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD)’nin kız çocuklarının eğitimi yararına bu yıl 6’ıncısını düzenlediği iftar yemeği önceki akşam Ottoman’s Life Hotel Deluxe’te gerçekleşti. Dernek Başkanı Nilgün Diptaş ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel iftar yemeğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Monik İpekel gibi siyaset, iş ve cemiyet dünyasından da isimler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Biz vakıf insan olma şuurunu da inanç kodlarından alırız. Bizim inancımız iyiliği yaymayı, çoğaltmayı, kötülüğü engellemeyi bize öğretir. Dolayısıyla iyiliği yaymanın en kolay, en güzel yolu vakıf medeniyeti kurmaktır. İşte bizim atalarımız da vakıf medeniyetini kuran büyüklerimiz." dedi. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş da dernek olarak, kız çocuklarının eğitimlerine ve ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmayı kendilerine görev edindiklerini, bu görevi de yine arz ettikleri vicdani prensiplerin açtığı ufuk çizgisinden edindikleri anlayışla ifa etmeyi amaçladıklarını söyledi.