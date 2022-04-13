Anlamlı müzayede!

Uğur Batur’un yönettiği “Mücevher Müzayedesi” cemiyet hayatının ünlü simalarını sokak hayvanlarına yardım amacıyla bir araya getirdi. Çok sayıda tanınmış ismin katıldığı müzayedede aynı zamanda bir sosyal sorumluluğa imza atıldı. Müzayedede 36 parça mücevher satışından elde edilen toplamda 200 bin TL’lik gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneğine bağışlandı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da bağışladığı 1970’li yıllardan kalan el yapımı güneş gözlüğü ile bu projeye destek verdi. Kıvanç Tatlıtuğ’un gözlüğü açık artırma sonucunda 25 bin TL’ye Skyland HOM Dekorasyon Merkezi adına Skyland HOM AVM Müdürü Buket Mutlu tarafından satın alındı. Kıvanç Tatlıtuğ’un gözlüğünden elde edilen gelir de Göktürk Hayvan Sevenler Derneğine bağış olarak verildi.