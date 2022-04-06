“Doğa Nerede?” sergisi...

Sanata Bi Yer ile HAN Spaces iş birliğinde ve ArtPick organizasyonu ve küratörlüğünde düzenlenen ‘Doğa Nerede?’ odağındaki sergi ile platform üyesi 17 genç sanatçının çalışması HAN Levent ve HAN Ataşehir ofislerinde sergilendi. Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sosyal sorumluluk projesiyle sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü “Sanata Bi Yer” platformu “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla genç sanatçıları desteklemeye devam etti. Yoğun ilgi ile karşılanan serginin açılış davetine Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere ve Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş katıldı.