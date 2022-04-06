Magazin Hattı

“Doğa Nerede?” sergisi...

Sanata Bi Yer ve HAN Spaces iş birliği ile açılan “Doğa Nerede?” sergisi sanatseverlerle buluştu.

06 Nisan 2022 Çarşamba
“Doğa Nerede?” sergisi...

Sanata Bi Yer ile HAN Spaces iş birliğinde ve ArtPick organizasyonu ve küratörlüğünde düzenlenen ‘Doğa Nerede?’ odağındaki sergi ile platform üyesi 17 genç sanatçının çalışması HAN Levent ve HAN Ataşehir ofislerinde sergilendi. Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sosyal sorumluluk projesiyle sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü “Sanata Bi Yer” platformu “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla genç sanatçıları desteklemeye devam etti. Yoğun ilgi ile karşılanan serginin açılış davetine Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere ve Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş katıldı.

Sanata Bi Yer HAN Spaces Doğa Nerede?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Akaretler'de yeni koleksiyon!

Artweeks@Akaretler’de Şeli Elvaşvili koleksiyonu ve Elyo Elvaşvili ile ortağı Nuri Sayraç'ın Carny NFT Platformu özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Caddeler Bebek'te sabah sporu...

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı.

Güncel TOSFED’in ana sponsoru belli oldu!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yeni sponsoru ICRYPEX, 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu.

Magazin Hattı Dostlarından özel kutlama!

Meltem Demir, yeni yaşını yakın dostlarının yaptığı sürprizle kutladı.

Magazin Hattı “Doğa Nerede?” sergisi...

Sanata Bi Yer ve HAN Spaces iş birliği ile açılan “Doğa Nerede?” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Güncel Şen'den duygusal anma!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, annesiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde andı.
Davetler TODEV’le anlamlı işbirliği!

TODEV ve Kütahya Porselen, Ressam İsmail Acar imzalı “Mavi Yalnızlık” fincan serisini Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde davetlilerine tanıttı.

Jet Set Grammy'nin unutulmaz tarzları!

Bu yıl 64. düzenlenen Grammy Ödülleri'nde dünyaca ünlü hanımlar şıklıklarıyla kırmızı halıda boy gösterdiler.
Güncel Metro polemiği...

Sosyetenin tanınmış simalarından Aslı Şen metroda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel "Kumda mesaimiz başlamıştır"

Oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ile ailece Dubai'ye tatile çıkan Neslişah Alkoçlar, keyifli anlarını "Kumda mesaimiz başlamıştır" notuyla paylaştı.
Magazin Hattı "Yine sessiz"

İş insanı Önder Öztarhan geçtiğimiz gece Emirgan’da objektiflere yansıdı.

Güncel Kayak sezonunu kapattı!

Sosyatenin tanınmış simalarından Didem Sarı Erciyes'te kayak sezonunu kapattı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.