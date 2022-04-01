Kiss koleksiyonu tanıtıldı!

Birçok ülkede yayın yapan global radyo Kiss FM ilk NFT koleksiyonu olan Kiss NFT’nin tanıtımını 42 Maslak’ta gerçekleştirdi. Türkiye’nin önde gelen sanatçıları İsmail Acar, Bedri Baykam, Bozkaya Aldaş, Deniz Gökduman, Deniz Tolegen, Elif Erdem, Ferruh Karakaşlı, Gamze Çamoğlu, Genco Gülan, Hakan Yılmaz, Hakan Yıldırım, Koray Erkaya, Levent Morgök, Ömer Tomruk, Sadi Alipur, Sevil Kuranel, Sibel Bilgiç, Şevval Başalan, Uğur Çakı, Yiğit Dündar, Yiğit Yazıcı, Ayşin İldeş ve Cemre Karakaş tarafından hazırlanan Kiss NFT Koleksiyonunda Kiss FM’in sembolü olan dudak sanatçılar tarafından özel olarak yorumlandı. NFT Koleksiyonunda yer alan dijital eserlerin somut olarak sergilendiği Kiss Art Galerinin açılışı da eş zamanlı olarak 42 Maslak’ta yapıldı. Sanat ve cemiyet hayatının isimlerini bir araya getiren gecede eserler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.