Magazin Hattı

Sağlıklı söyleşi...

Bütünsel Beslenme Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Ebru Zeynep Altay, sürdürülebilir iyi yaşam alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

31 Mart 2022 Perşembe
Sağlıklı söyleşi...

Six Senses Kocataş Mansions, Bütünsel Beslenme Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Ebru Zeynep Altay’ın, iyi ve sağlıklı beslenme, şekersiz yaşam ve şifa kaynağı olarak mutfak sırları konularında konukları bilgilendirdiği gelenekselleşen “Wellness Talks” sohbetlerinin bir yenisini gerçekleştirdi. Six Senses Kocataş Mansions İletişim ve Pazarlama Direktörü Zuhal Şahlı Cin ev sahipliğinde gerçekleşen davete Şule Argüder, Özge Argüder Sander, Ayşegül Tuncer, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz katılım gösterdi. Ebru Zeynep Altay’ın tecrübeleri ışığında misafirleri şekersiz beslenme, tarladan sofraya sağlıklı besinler ve iyi yaşam anlamında ruh ve beden bütünlüğünün önemi konusunda bilgilendirdiği davette, 21 günde şekersiz yaşam ve mutfağı şifa merkezine çevirmenin nasıl mümkün olacağı konuşuldu.

Wellness Talks Şule Argüder, Özge Argüder Sander Zeynep Altay

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