Geleceğin tasarımcıları İstanbul'da

İTHİB tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması bu yıl ilk defa ‘Futuretex İstanbul’ markası altında “FutureBase International” ve ‘FutureTech’ olarak iki ayrı yarışma gerçekleştirilecek. Tekstil sektöründeki yeteneklerin yarışacağı ödüllü tasarım yarışmasında; FutureBase kategorisinde yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar, FutureTech kategorisinde ise tasarımcı Özlem Süer gerçekleştirecek. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Türk tekstil sektörünün dünya liginde ilk üçe çıkması için tasarımın ve yenilikçi fikirlerin üretileceği bu yarışma büyük önem taşıyor. Onların yeteneklerini, heyecanını, cesaretini ve yaratıcılığını öne çıkarırken tüm paydaşlarımız için yarattığımız katma değeri artıracak ve dünyadaki güçlü konumumuzu pekiştireceğiz’’ dedi.