Magazin Hattı

Kadınlara özel söyleşi!

Aslı Şen ve Dermatolog Dr. Hülya Sağlam "Cildimiz ne ister?" söyleşisiyle kadınların sorularını yanıtladı.

25 Mart 2022 Cuma
Kadınlara özel söyleşi!

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Aslı Şen, Dermatolog Dr. Hülya Sağlam ve İstanbul Akvaryum icra kurulu üyesi Dilek Çapanoğlu, Aqua Florya AVM'de "Cildimiz ne ister?" söyleşisinde kadınların çok merak ettiği soruların cevaplarını katılımcılar ile paylaştı. Yaklaşık 1 saat süren söyleşiye, alışveriş merkezinin kadın ziyaretçileri yoğun ilgi gösterirken, yaz aylarının yaklaşmasıyla mevsime uygun çok özel tüyolar da katılımcılarla paylaşıldı. Dr. Hülya Sağlam'ın önerilerini aktardığı, Aslı Şen'in deneyimlerini paylaştığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

aslı şen Dermatolog Dr. Hülya Sağlam

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