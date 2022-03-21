Sağlıklı etkinlik...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan yeni kliniğinin açılışını, sosyal yaşamın birbirinden ünlü isimlerinin yer aldığı renkli bir davetle gerçekleştirdi. Sağlıklı beslenme konusunda geliştirdiği yeni teknikleriyle dikkat çeken diyetisyen Şükran Yıldız, yeni kliniğinin açılışında marka danışmanı Sedef Çalarkan ile birlikte konuklarını ağırladı. Açılış etkinliğinde misafirlerine Dünya’nın en iyi çay bölgeleri olan Çin ve Tayland’dan gelen yeni ürününü tanıtan Şükran Yıldız, sağlıklı beslenme konusunda önemli ipuçları da verdi.