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“İlham Veren Kadın Liderler”...

3. HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde Dünya Kadınlar Günü’ne özel “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi” gerçekleştirildi.

21 Mart 2022 Pazartesi
“İlham Veren Kadın Liderler”...

Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen Halkbank’ın Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank ailesi olarak üreten kadınların artması ve güçlenmesine yönelik oluşturduğumuz strateji planımızda, bir yıl içinde 100 bin kadına ulaşmayı ve 10 milyar TL’lik finansman desteği sunmayı hedefledik. Hedefimizi aşarak, 105 bin kadın girişimciye 10,7 milyar TL’lik finansal destek sağladık” dedi.

ZİRVEDE LEYLA ALATON DA VARDI

Zirvede başarı yolculuklarını paylaşan konuşmacılardan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, “İş hayatında çok büyük mücadeleler yaşıyorum ama pes etmiyorum. Çünkü ‘ben bundan ne öğrenirim, daha iyi nasıl çıkabilirim?’ dersen yorulmuyorsun” diye konuştu.


3. HTLS “İlham Veren Kadın Liderler”...

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