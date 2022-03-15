Magazin Hattı

Yeni tasarımlar görücüye çıktı!

Tasarımcı Canan Yolaç, heykelsi tasarımlardan oluşan koleksiyonunu ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda tanıttı.

15 Mart 2022 Salı
Yeni tasarımlar görücüye çıktı!

Mimari projelerin yanı sıra, yoğun sanat çalışmaları ile de tanınan tasarımcı Canan Yolaç, heykelsi tasarımlardan oluşan mücevher markası “Canan Yolaç Stamboul ile geçtiğimiz hafta gerçekleşen ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na katıldı. Birbirinden önemli sanatçı ve sanatseverin katıldığı ArtAnkara Contemporary Sanat Fuarı’nda birbirinden özel koleksiyonlarını sergileyen Canan Yolaç, markasının ve tasarımlarının gördüğü yoğun ilgiden oldukça memnun kaldı. Farklı medeniyetlere ilgi duyarak çıktığı yolculuklardan taşıdığı egzotizm, mitolojik yaşamlar ve kişisel farkındalıklarının markasının ikonik sembollerine ilham olduğunu her fırsatta belirten Canan Yolaç, eserlerinde antik mimariden ve mozaiklerden ilham aldığını vurguladı.


ArtAnkara Canan Yolaç

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