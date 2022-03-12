"Sınırların Ötesinde" sergi!

Sanatçı Kadir Akyol İngiltere’deki ilk sergisini Galeri Sahibi İrem Deniz’in aynı zamanda küratörlüğünü de üstlendiği sergi Miart Gallery London’da açtı. Sergide Kadir Akyol yanı sıra Ardan Özmenoğlu, Beata Dencikowska, Ece Abay Kerçi, Ece Güvenç Erdinç, Emre Namyeter, Dariusz Dencikowski’ de yeraldı. Kadir Akyol resimlerinde “Sınırların Ötesi” temasıyla, Çalışmaları Doğu ve Batı'yı birleştirmeye yönelik gelenekselden evrensele dair üretimleri farklı dönem ve zamansallıkları kapsayan kültürler arasındaki disiplinlerarası söylemi geliştirmeye olan bağlılığının bir tezahürüdür. Sanat tarihinde portre geleneğinin mirasını, olağanüstü zenginlikte bir kaynak olarak kullanan genç sanatçıyı öne çıkaran, farklı tarihsel dönemlerden ve kültürel bağlamlardan seçtiği imgeleri, son derece özgün bir dille bir araya getiriyor olmasıdır. Tuvallerinde popüler kültürün ve geleneksel yaşantının, popüler olanın ve modern resmin, lirizmin ve ironinin unsurları dinamik bir uyum içinde yan yana geliyor.