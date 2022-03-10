Modaseverlere renkli tanıtım!

130 yıllık deneyimiyle her vücut şekline uygun tasarımlar sunan Lee, modern çizgileriyle sokak modasına yeni bir soluk getiren SOONTOBEANNOUNCED ile 38 parçadan oluşan bir kapsül koleksiyona imza attı. Sınırlı sayıda satışa sunulan koleksiyon, Klein Harbiye’de gerçekleşen kalabalık bir davet ile tanıtıldı. Etkileyici dans şovları ve gece boyu süren DJ performansları eşliğinde davetliler doyasıya eğlencenin tadını çıkardı. 20.00’de başlayan eğlenceli parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Davete Buse Terim Bahçekapılı, Tamer Yılmaz, Mina Karanis Arıcan ile Terim Arıcan çifti de katıldı.