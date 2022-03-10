Davetin özel konukları...

Kadın iç giyim perakende markası Suwen, yeni reklam filminde marka yüzü olan ünlü oyuncu

Melisa Aslı Pamuk ile gerçekleştirdiği “İçimde Suwen Var” davetiyle büyük yankı uyandırdı. Ses getiren reklam filminin kutlandığı davete, Arzu Kunt, Özge Ulusoy, Sarah Malouh, Batya Kebudi, Yılmaz Kunt, Yeşim Ceren Bozoğlu, Gizem Hatipoğlu gibi birbirinden önemli isimler katıldı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası SUWEN, yeni reklam filmi için ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile anlaştı. Bu önemli birliktelik, ilk defa bir reklam kampanyasına imza atmanın heyecanını yaşayan Melisa Aslı Pamuk’un da katıldığı Raffles İstanbul’da gerçekleşen çok özel bir davetle kutlandı.