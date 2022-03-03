Magazin Hattı

"Sağlıklı Uzun Yaşam"ın sırları...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Uzun Yaşam" etkinliği, cemiyet hayatından ünlü hanımları ağırladı

03 Mart 2022 Perşembe
"Sağlıklı Uzun Yaşam"ın sırları...

"Geleceğin Sağlık Anlayışı" mottosuyla hizmet vermeye başlayan Well World Aesthetic & Longevity Clinic, geçtiğimiz gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sağlıklı Uzun Yaşam" etkinliği düzenledi. Genç yönetici Dr. Burak Tuncer ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Aslı Şen, Aslıhan Abacı, Betül Demir, Ebru Çarıkçılar, Filiz Evirgen, İpek Varol, Kadriye Olgar, Melisa Erol, Melda Aksu, Nur Öztürk, Seda Üren, Seda Aktuğlu, Seda Vural, Seren Fosforoğlu gibi magazin ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.

KADIN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Dr. Burak Tuncer;" Sözlerime tüm dünyaya ve topluma örnek olmuş önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile başlamak istiyorum. Ey kahraman Türk kadını. Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Kadınlar toplumun mimarıdır. Gelecek nesilleri yetiştirir ve örnek olur. Bende güçlü bir kadının oğluyum. Annem hem iş hayatında hem sosyal hayatta etrafına, çevresine daima örnek bir kişi oldu. Tüm annelerin de aynı şekilde böyle örnek olması beni çok mutlu ediyor. Tekrar tüm kadınların 'Kadınlar Günü' kutlu olsun" dedi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sağlıklı Uzun Yaşam

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