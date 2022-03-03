Sağlıklı etkinlik!

Medikal Estetik Tıp Derneği düzenlediği Bölge Toplantısı 300 doktorun katılımıyla gerçekleşti. Fairmount Quasar Otel’de La Goom ana sponsorluğunda düzenlenen toplantıda Türkiye’nin önde gelen doktorlarından Medikal Estetik Doktoru Alp Mamak ile Plastik Cerrah Prof. Dr. Aydın Saray en son çıkan estetik uygulamaları ilk kez burada uygulamalı olarak yaptı, 300’den fazla doktor da canlı canlı takip etti. Ayrıca toplantıda estetik teknoloji ürünleri de tanıtıldı. Etkinliğin İstanbul’dan sonra farklı şehirlerde de yapılacağını aktaran Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş “Medikal estetik alanında çalışan ve çalışacak uzmanların bilgi ve donanımlarını artırmak bizim görevimiz. Bilgilerini artırdığımız takdirde alanda yapılacak uygulamaların doğru ve güvenli gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bunun sağlık turizmine de etkileri göz ardı edilemez. Ayrıca yeni cihazlar, yeni uygulamaları da meslektaşlarımızla bir araya getirip tanıtıyoruz” dedi.