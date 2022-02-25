Sanat tutkunlarına ‘Haiku’ sergisi!

İstanbul Boğazı’nın etkileyici manzarasına karşı konumlanan Four Seasons Hotel Bosphorus, Güven Kıraç’ın eserlerinden oluşan ‘Haiku’isimli solo sergiyi önceki akşam gerçekleşen açılış davetinin ardından sanat severlerle buluşturdu. Açılış davetine katılan Serap Tibuk, Özlem Süer, Zeynep Germen gibi ünlü isimler sergide yer alan eserlerle yakından ilgilendi. Sergi, Atik Pasha Fuaye’de, Collectible Art&Design katkılarıyla gerçekleşti. Çok yönlü oluşuyla dikkat çeken Güven Kıraç’ın bir diğer tutkusu olan resim alanında son dönem çalışmalarını kapsayan eserlerinin yer aldığısergide sanatçının 30’dan fazla eseri bulunuyor. Kanvas üzerine akrilik tekniği ile çalışan Kıraç’ın sergisi farklı tarzlarda ve ruh hallerinde form, stil ve tekniklerin denemelerinden oluşuyor.