Marka yüzüne özel kutlama!

Sıra dışı hikâyeleri ve doğanın renklerinden ilham alan tasarımlarıyla öne çıkan Türkiye mücevher sektörünün uluslararası markalarından Roberto Bravo’nun yeni marka yüzü, canlandırdığı karakterlerle başarılı performanslar sergileyen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır oldu. Nihat Odabaşı’nın yönetmenliğini yaptığı, kadın gücünü ele alan ve kadınlara “Bravo” diyen bir konsepte sahip reklam filmi, Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar’ın ev sahipliğinde Gökçe Bahadır’ın katılımıyla Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen özel bir davette ilk defa görücüye çıktı. Davete Şükran-Emil Güzeliş ve Arzu Kunt gibi birçok tanınmış sima katıldı.