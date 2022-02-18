Yeni koleksiyona özel davet!

Türkiye'nin tekstil markası Damat Tween, İstanbul merkez ofisinde düzenlediği trunk show’la yeni sezon koleksiyonunu paylaştı. Büşra Orakçıoğlu'nunda bulunduğu davette 35 yıllık marka değerlerinden ve yeni nesilden ilham aldığı koleksiyonlarını tanıttı. Marka erkek modasındaki ustalığını zamansızlaştırmayı; günün, gecenin, mevsimlerin, değişen ruh hallerimizin tamamına ulaşmayı amaçlarken yeni tasarımlarda akıllı, dayanıklı ve yaşamı iyileştiren ürünlerle demokratik tasarımı savunuyor.
Onur AYDIN