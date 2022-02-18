Magazin Hattı

Yeni koleksiyona özel davet!

Damat Tween, İstanbul merkez ofisinde düzenlediği trunk show’la dünya moda takvimini takip eden üretim sürecini, yeni sezon koleksiyonunu sektörün önde gelen yaratıcılarıyla paylaştı.

18 Şubat 2022 Cuma
Yeni koleksiyona özel davet!

Türkiye'nin tekstil markası Damat Tween, İstanbul merkez ofisinde düzenlediği trunk show’la yeni sezon koleksiyonunu paylaştı. Büşra Orakçıoğlu'nunda bulunduğu davette 35 yıllık marka değerlerinden ve yeni nesilden ilham aldığı koleksiyonlarını tanıttı. Marka erkek modasındaki ustalığını zamansızlaştırmayı; günün, gecenin, mevsimlerin, değişen ruh hallerimizin tamamına ulaşmayı amaçlarken yeni tasarımlarda akıllı, dayanıklı ve yaşamı iyileştiren ürünlerle demokratik tasarımı savunuyor.

Onur AYDIN

Damat Tween

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