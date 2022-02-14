Magazin Hattı

Sosyeteye özel lansman!

2019 yılında Birleşik Krallık, Londra’da kurulan uluslararası lüks marka parfümlerini gerçekleştirdiği özel bir davet ile tanıttı.

14 Şubat 2022 Pazartesi
Sosyeteye özel lansman!

2019 yılında Birleşik Krallık, Londra’da kurulan uluslararası lüks marka parfüm evi Emperor Blue zarafet, cazibe ve güven içeren parfümlerini Zorlu Center Beymen Mağazası’nda gerçekleştirdiği özel bir davet ile tanıttı. Lüksün temellerini esas alan detaycılık, maharet ve zanaatkarlığa sadık kalıp mücevher değerinde parfümler tasarlayan marka Zorlu Center’da gerçekleşen özel lansman davetine sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. Özel keman dinletisi, şık ve lezzetli ikramlar eşliğinde davetlilerden tam not alan davette özel hediyeler ise çok ilgi gördü.

Sosyeteye özel lansman!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek molası...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, lüks aracıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Olçarlar'dan sanatseverlere özel sergi!

Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü sanatçı Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar, ortak bir sergiyle İstanbullularla buluştu.
Caddeler Garihler'in cadde turu...

Niv ve Romina Garih çifti, hafta sonunu Bebek'te yürüyüş yaparak geçirdi.
Güncel Alkoçlar'dan 'Sevgililer Günü' kutlaması!

Sosyetenin genç simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ ve ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşleriyle birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak Sevgililer Günü'nü kutladı.
Haftanın Şıkları Ekoseli ceket...

Oya Eczacıbaşı
Magazin Hattı Sosyeteye özel lansman!

2019 yılında Birleşik Krallık, Londra’da kurulan uluslararası lüks marka parfümlerini gerçekleştirdiği özel bir davet ile tanıttı.

Caddeler Koç'un Boğaz keyfi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.
Tatil Palandöken'de kız kıza tatil...

Azer Polat, Ceylan Sel Sohtorik, Miray Polat, Merve Kotil Palandöken'de kız kıza tatil yapıyor. Kızlar grubu, bol bol meditasyon yaptı
Güncel Özilhan'dan yeni tarif!

Genç sosyetik Yasemin Özilhan, takipçileri için yeniden mutfağa girerek çikolatalı sufle tarifi verdi.

Davetler Sanat ve teknoloji bir arada...

Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan özel bir mekan, muhteşem bir davetle açıldı
Güncel Ailece doğum günü kutlaması...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kızları Dilara Akın, Pelin Akın Özalp, oğlu Selim Akın ve damadı Cem Baver Özalp ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Moda Erciyes'te “Winter Fashion Week” rüzgarı!

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Kayseri’de düzenlenen “Winter Fashion Week” defilesinde 30’a yakın yerli ve yabancı manken, 2.200 rakımda -17 derecede kar üstünde podyuma çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.