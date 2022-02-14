Sosyeteye özel lansman!

2019 yılında Birleşik Krallık, Londra’da kurulan uluslararası lüks marka parfüm evi Emperor Blue zarafet, cazibe ve güven içeren parfümlerini Zorlu Center Beymen Mağazası’nda gerçekleştirdiği özel bir davet ile tanıttı. Lüksün temellerini esas alan detaycılık, maharet ve zanaatkarlığa sadık kalıp mücevher değerinde parfümler tasarlayan marka Zorlu Center’da gerçekleşen özel lansman davetine sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. Özel keman dinletisi, şık ve lezzetli ikramlar eşliğinde davetlilerden tam not alan davette özel hediyeler ise çok ilgi gördü.