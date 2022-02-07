Oflaz'dan yeni kitap...

İlk kitabı Geçit: Hikayem ve Ötesi ile uzun süre, en çok satanlar listelerine adını yazdıran iş insanı Esra Oflaz; roman türündeki ikinci kitabı “YEN” ile yeniden okuyucunun karşısında. Yazar’ın bir gaip cinayet romanı olarak tanımladığı, Feridun Andaç’ın ise edebiyat danışmanlığını yaptığı, sevginin, bekleyişin ve arayışın romanı YEN Şubat ayında çıkıyor. Yen, dünya diyarında azaplı bir mutlak kadere yeniden bedenlenen ve cinayete kurban gideceğini öğrenen roman başkahramanı Peri’nin; tekamülünün döngüsel zaman dehlizlerinde katilini arama, kaderini yeniden inşa etme ve bozyapını tamamlama macerasını anlatıyor. Okurlara kendi tekamül bozyaplarını tamamlamalarının yol haritasını bilim ile bilgelik arasında gizemli bir çizgide sunan bu sürükleyici kitap Şubat ayında Dovan Novus tarafından yayıma hazırlanarak, tüm kitapevlerinde ve online satış mağazalarında yerini alacak.