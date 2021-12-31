Başarım Sensin'den yeni yıl hediyeleri!

Bu sene 8. yılını kutlayan Başarım Sensin Derneği, kurulduğu 2013 yılından bu yana fırsat eşitsizliği yaşayan başarılı üniversite öğrencilerine çeşitli alanlarda destekler sağlıyor. Her yıl bu anlamda farklı etkinlikler düzenleyen dernek, bu yıl da online olarak düzenlenen 2022 yılbaşı etkinliği ile gönüllü katılımcılarına teşekkür hediyeleri verdi. Başarım Sensin Derneği’nin ve Dernek Başkanı Şule Argüder’in teşekkür konuşmasıyla başlayan etkinlikte, yardımseverler yaptıkları bağışlarla üniversite öğrencilerine destek olurken seçkin markalardan hediyeler aldılar.