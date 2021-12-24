Magazin Hattı

Moda Akademisi mezunlarını verdi!

Uluslararası Moda Akademisi öğrencileri Nakkaştepe Moda Merkezi’nde düzenlenen özel bir tören ile mezun oldu.

24 Aralık 2021 Cuma
Moda Akademisi mezunlarını verdi!

Uluslararası Moda Akademisi öğrencileri geçtiğimiz gün Nakkaştepe Vakko Moda Merkezi’nde gerçekleşen törenle yeni dönem mezunlarına diplomalarını takdim etti. Vakko Esmod’un 3 yıllık Moda Tasarımı ve Yaratımı lisans programını bu yıl 20 öğrenci başarı ile tamamlayarak mezun oldu. Her yıl Esmod okulları arasında verilen ve Esmod kurallarına göre değerlendirilen Altın İğne Ödülü’nün sahibi Nurgül Oldu, ödülünü Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’dan aldı. Jüri değerlendirmesi sonrasında moda alanında Vakko Jüri Özel Ödülü’nü Rukhsary Musaeva ve Emrah Çubukçu, modelizm alanında Vakko Juri Özel Ödülü’nü Nadir Süleymanov kazandı.

Vakko Esmod Uluslararası Moda Akademisi Moda tasarım mezuniyet okul

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sofralar ödüllendi...

Tasarımcı ve tasarımcı adaylarının sofra dekorasyonlarıyla yarıştığı, İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın kazananları dün gece gerçekleştirelen törenle sahiplerini buldu.
Güncel Koçibey'den yılbaşı dekorasyonu!

İç mimar Alara Koçibey evinde yaptığı yeni yıl hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Işıltılı tasarımlara davet...

Türkiye'nin takı ve mücevher markası, yeni koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte mağazasında tanıttı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Magazin Hattı Moda Akademisi mezunlarını verdi!

Uluslararası Moda Akademisi öğrencileri Nakkaştepe Moda Merkezi’nde düzenlenen özel bir tören ile mezun oldu.
Güncel Yılbaşında kim nerede?

2022'yi tatil merkezlerinde ve evlerinde sevdikleriyle karşılamaya hazırlanan iş ve sosyete dünyasından ünlü isimler, yılbaşı planlarını yaparak şimdiden bavullarını hazırlamaya koyuldu.
Güncel Yeni yıla sağlıklı yaşam daveti!

Cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simaları Prof. Dr. Berrin Pehlivan’ın, kliniğinde verdiği yeni yıl davetinde bir araya geldi.
Güncel Kaan'a 5. yaş kutlaması!

İş adamı Hikmet Albayrak ve eşi Alpin Albayrak oğullarının doğum gününü kutladı.
Magazin Hattı Şık takılara tanıtım!

Cemiyet hayatının ünlü simaları mücevher sektörünün öncü markasının düzenelediği etkinlikte yeni tasarımları inceledi.
Magazin Hattı İkizlere süpriz doğum günü...

Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin, ikiz çocukları Esra Mira ve Efe Mizra için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Güncel Yılbaşına özel etkinlik!

Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği yılbaşı etkinliği renkli davetle gerçekleşti.
Magazin Hattı İş insanları davette buluştu!

İş dünyasının tanınmış simaları dün gece düzenlenen davette bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.