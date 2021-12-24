Moda Akademisi mezunlarını verdi!

Uluslararası Moda Akademisi öğrencileri geçtiğimiz gün Nakkaştepe Vakko Moda Merkezi’nde gerçekleşen törenle yeni dönem mezunlarına diplomalarını takdim etti. Vakko Esmod’un 3 yıllık Moda Tasarımı ve Yaratımı lisans programını bu yıl 20 öğrenci başarı ile tamamlayarak mezun oldu. Her yıl Esmod okulları arasında verilen ve Esmod kurallarına göre değerlendirilen Altın İğne Ödülü’nün sahibi Nurgül Oldu, ödülünü Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’dan aldı. Jüri değerlendirmesi sonrasında moda alanında Vakko Jüri Özel Ödülü’nü Rukhsary Musaeva ve Emrah Çubukçu, modelizm alanında Vakko Juri Özel Ödülü’nü Nadir Süleymanov kazandı.