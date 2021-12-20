Magazin Hattı

Palandöken'de 10. yıl kutlaması!

Erzurum’da Palandöken Dağı’nın eteklerinde kurulan kayak oteli 10. yılını açılış etkinliğiyle kutladı.

20 Aralık 2021 Pazartesi
Palandöken'de 10. yıl kutlaması!

Türkiye’nin en popüler kayak merkezi Palandöken’de yer alan kayak oteli seçilen Sway Hotels, 10 yaşını etkinlikle kutladı. 10. yıla özel düzenlenen “Yapı Kredi Presents Sway Winter Season Opening”, özel projeleriyle sezona oldukça iddialı bir giriş yaptı. Mercedes-Benz’in sezon boyunca araç sponsorluğunu üstlendiği, cemiyet ve iş dünyasının tanıdık simalarından Ayşe Boyner’in yer aldığı; yeni sezonu ve bölgeyi anlatan macera dolu kısa filmin galasıyla yeni sezona “merhaba” dedi. Büyük ilgi gören özel davete Türkiye’deki iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Üç gün süren özel davete Ayşe Boyner, Elif Boyner, Aslı Hotiç, Nazlı Hotiç Hatipoğlu gibi ünlü isimler katıldı.

Hakan YAĞCI

Erzurum palandöken

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