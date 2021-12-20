Kadın girişimciler Alışveriş Şenliği’nde...

Alışveriş tutkunu ziyaretçiler, kadın girişimcilerin hayata geçirdiği markalardan alışveriş yaparak girişimcilere destek oldu. Alışveriş Şenliğini düzenleyen Rabia Kurşun “Butik bir alışveriş etkinliği olarak Burcu Yüce ile birlikte düzenledik. Yeni yıl öncesi hediye almak adettendir. Biz de bu şenlikle insanların AVM’de bulamadıkları girişimci yeni markalara ulaşmalarını sağlayoruz” dedi. Katılacak girişimciler hakkında ise Kurşun, “12 kadın girişimci yer alıyor. Genelde hep genç, yenilikçi, trendleri takip eden, vizyon sahibi markalar. Uluslararası pazara çıkabilecek güzel içeriği olan, hikayesi olan markaları hayata geçiren kadınlardan oluşuyor” diye konuştu.

Onur AYDIN