Özel açılış...

Bergedent Estetik Diş Hekimliği ve İmplantoloji Kliniği Kurucusu Dt.Tunç Berge, Bergedent Ataköy’ün 30.Yılında, 2. Merkezi olan teknolojik diş kliniklerinden birisini kurdu. Mesleğindeki 33 yıllık birikimi ve tecrübesiyle hastalarına hijyenik bir ortamda hizmet sunacak olan Dt. Tunç Berge, estetik diş tedavisi ve implantoloji alanında birçok ilke imza attı. Klinik açılışında Dt.Tunç Berge’yi Türkiye’nin önde gelen tanınmış simaları ve iş insanları yalnız bırakmadı. Dt.Tunç Berge , 91 yaşına giren 65 Yıllık Diş Hekimi babası Dt. Behiç Berge karşısında açılış kurdelesini keserken duygulu anlar yaşandı. Tunç Berge’nin okul arkadaşı Ece Kıral organizasyonuyla gerçekleşen açılışa Hülya Kalyoncu, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Hande Sezer Pekcan gibi cemiyetin önemli isimleri şahitlik etti.