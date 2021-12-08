Özel eserlerle kapılarını açtı!

Sanat için yepyeni bir yaşam alanı sunan Hazal Özkan Art Gallery, etkileyici bir karma sergi ile kapılarını açtı. Sanat tarihçi ve sanat danışmanı Hazal Özkan ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine Barış Tansever, Tuncay Aşçı gibi iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Haluk Akakçe küratörlüğünde; Lal Batman, Dilan Gerede Erkaya ve Haluk Akakçe eserlerinin yer aldığı ‘Bilinmeze Doğru’ adlı karma sergi beğeni topladı. Sergi ile açılışını yapan Hazal Özkan Art Gallery sahibi Hazal Özkan; “Sanatın kalbi İstanbul’da sanatın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Sanatın özgürce ifade edilebildiği, sergilenebildiği, koleksiyoner ve izleyiciyle buluşacağı, sanata ilgi duyan herkesin parçası olabileceği bir alan burası. Yaşayan, dinleyen, aktaran, sade, modern, cesur ve evrensel' dedi.