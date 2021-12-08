Parti koleksiyonuna renkli tanıtım!

Çok sayıda son teknoloji geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir materyal kullanılarak, uyarlanabilirlik ve kullanıma özen gösterilerek yapılan H&M'in öncü yeni koleksiyonu Innovation Circular Design Story iki temaya odaklandı. Özel koleksiyon için unutulmaz bir lansman partisi organize edildi. Sınırlı sayıda misafirin davet edildiği lansman partisi şehrin en sevilen mekanlarından biri olan ve Boğaz’a ev sahipliği yapan Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirdi. H&M Türkiye İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana birçok ünlü isim katıldı.