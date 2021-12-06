Magazin Hattı

Eğlenceli alışveriş günleri...

Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı, ‘Black Friday’ temalı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

06 Aralık 2021 Pazartesi
Eğlenceli alışveriş günleri...

Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı Hillton Küçükyalı AVM’de ‘Black Friday’ temalı dolu dolu geçen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 7 gün süren ‘Black Friday Alışveriş ve Moda Günleri’ birçok sektörden girişimci markaları buluşturarak markalarını tanıtma imkanı sundu. Ünlü isimlerin de katılım sağladığı alışveriş günleri yoğun bir ilgiyle karşılandı. Stant açan markaların en yeni ürünlerini sergilediği etkinlikte aynı zamandan sürpriz indirimlerle de ziyaretçiler alışverişin keyfini çıkardı.


‘Black Friday’ Yeşim Yılmaz Aslı Özdemir Tuğba Tosyalı

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