“İyilik Hareketi” gezisi...

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak amacı ile geçtiğimiz hafta bölgeye önemli bir gezi düzenledi. Kastamonulu afetzedelere destek adına kıymetli bir bağışa ön ayak olan sosyal yaşamın ünlü isimleri, medeniyetler beşiği olan şehrin tarihi zenginliklerini, doğal güzelliklerini ve sahip olduğu manevi değerlerini keşfettikleri çok özel bir geziye imza attı. Kamuoyunda gönüllülük faaliyetleriyle tanınan Monik-Reyhan İpekel, Kas-Der Kadın Kolları Başkanı Hamide Tarhan Ertaş ve eşi Cem Ertaş öncülüğünde düzenlenen geziye; İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (UKDD) Başkan Yardımcısı Nihal Yöneyman, ünlü Chef Yıldız Öz Samaha, İş İnsanı Mehmet Yıldırım, Lions Başkanı Nuran Koç, Avukat Nüket Aydınlı ve başarılı İş insanı Semra Hülakü gibi birçok gönüllü isim katıldı.