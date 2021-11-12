Hikaye yazdıran tablolar

Pom Art & Design Levent galeride rengarenk bir sergi açılışı gerçekleşti. Sanatçı Çerkes Karadağ’ın ‘Sekanslar’ isimli sergisinde canlı renklerle resmedilmiş tablolar yer alıyor. Sanatçı, “Bu sergide sekanslar, yani birbiriyle ilişkisi olamayan gerçek parçaların var. Bu parçaların hikayesini izleyici oluşturacak… Ben hikayeler için doneler veriyorum tablolarımda. Uzun yollar, pencereler, selviler, yapraklar, kapılar… Buradaki ortak fikir özgürlük” dedi. Pom Art & Design galeri kurucusu Mimar Gizem Büyüktürkoğlu ve küratör Yasemin Semercioğlu önderliğinde açılan sergiye sanatseverler ve iş dünyası büyük ilgi gösterdi. Açılış gününe, erken saatlerde röportaj ve video çekimleriyle başlayan galeriyi kıymetli isimler ziyaret etti.