Eğitim için imzalar atıldı

Kosova’ya iki günlük resmi ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz hafta başkent Priştine’de mevkidaşı Arberie Nagavci ile bir araya gelmiş Maarif ve Elena Gjika okullarını ziyaret etmişti. Bu ziyarete Türkiye’ den de eşlik eden eğitimciler arasında Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mehmet Gültekin’de vardı. İki ülke arasına yapılan protokolde eğitime gönülden destek veren Mehmet beyde imzasını attı. Ve dijital altyapısı, robotik kodlamadan animasyon ve dijital içerik geliştirmeye kadar, tüm laboratuvarların kurulması için üstüne düşen görevi yerine getireceğini belirtti.