Dr. Stossier İstanbul'da...

Eylül ayından bu yana Etiler’in en gözde sokağında hizmet veren DOSE İstanbul, şık ve rahat dekorasyonu, merkezi konumu, sağlıklı yemekler ağırlıklı menüsüyle kısa sürede Etiler’in sevilen mekanlarından biri haline geldi ve sağlıklı yeme içme tutkunlarının tercih ettiği buluşma noktalarından biri oldu. Dünyanın en önemli sağlık kliniklerinden biri olan VIVAMAYR'ınkurucu doktorlarından Prof. Dr. Harald Stossier DOSE İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. "Sağlıklı Yaşam" vizyonu ile kurulan DOSE İstanbul’da gerçekleşen ve Dr. Stossier ile uzun ömür ve güzelliğin en büyük sırlarından hormonların konuşulduğu etkinliğe Mine Kalpakçıoğlu, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Romina Hakko Garih gibi isimler ile Dose İstanbul’un kurucusu İlkem Öztürk katıldı.