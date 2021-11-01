İstanbul'un tarihi limanını yeniden canlandıran Galataport İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Monet & Friends Dijital Sanat Sergisi ile usta fotoğrafçı Ara Güler’in gözünden Beyoğlu’nun görüleceği Denize İnen Yol Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu. Yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu 30 Ekim’deki açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy, sergileri gezdikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Monet & Friends uluslararası bir sergi. Festival süresince bunun gibi başka uluslararası sergiler olacak. Monet & Friends Sergisi, 1860-1890 yılları arasında dönemin en önemli ressamlarının ve sanatçılarının eserlerinin dijital olarak sunulduğu bir çalışma. 15 sanatçıyı kapsayan uygulama sadece o dönemin resimlerini değil, aynı zamanda müziklerini de aktarıyor. Dijital formatta dünyayı gezen bu sergi festival dönemimizde Türkiye’deki sanatseverler ile de buluştu. Festivale ilgi, dünya çapında da oldukça iyi noktalarda.”

Hakan YAĞCI