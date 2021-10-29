Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Dr. Ercan Demirbağ, yaz sonrası güzellik trendlerini cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği davette anlattı. Reyhan İpekel, Neşe Gönül, Dilek Birgen, Begüm Özer, Serap Sarı ve Ece Kıral’ın da aralarında yer aldığı konuklara doğallığı bozmadan yapılacak cerrahi ve enjeksiyonlu işlemleri anlatan doktor, “Sektörde yenilikler ve popülerite hız kesmeden sürüyor. Bu aşamada doğru hekim seçimi çok önemli. Daha sonradan pişmanlık yaratacak sonuçlarla karşılaşmamak adına ehil kişiler tercih edilmeli” diyerek önemli noktalara dikkat çekti. ‘Güzellik senin için’ mottosuyla gerçekleşen etkinliğe katılan misafirler, şıklıklarıyla göz doldururken çay saatindeki ikramları deneyimleyerek keyifli anlar yaşadı.