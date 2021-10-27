Kamhi, sanatseverlerle buluşuyor!

Üretimleri ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Lara Kamhi, “Cosmic”, “Traffic Lights” ve “Cityscape” isimli video çalışmalarıyla 14-17 Ekim tarihleri arasında, modanın etkilediği ve etkilendiği farklı yaratıcı disiplinlerin bir araya geldiği özel bir sanat seçkisi olan “Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind” sergisinde yer aldı. Lara Kamhi’nin “Invisibly: Visible” adlı tasarımı ise 23 Ekim-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Güney Kore’de gerçekleşen bir bienal öncesi sergide yer alıyor. Yüksek standartta küresel görsel sanatlar sunmayı vaat eden East Sea International Art Pre-Biennale 2021 başlıklı sergi, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 sanatçının bayrak tasarımlarından oluşuyor. Kamhi’nin, serginin küratörü Daeki Schim ile ortak çalışması olan bayrak tasarımı ve tasarımın projeksiyonla yansıtılan videosu ayrı ayrı ziyaretçilerle buluşuyor.