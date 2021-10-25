‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesinin iç turizmin gelişmesi adına farkındalık yaratmak için düzenlediği seyahatler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin her iline gitmeyi hedefleyen Rotahane geçtiğimiz günlerde Yalova ve Kocaeli’ni ziyaret etti. Projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya İzel Çeliköz, Buket Dereoğlu, Nedim Saban eşlik etti. Doğal güzellikleri, tarihi değerleri, gastronomik lezzetleri ile Marmara Bölgesi’nin iki önemli iline seyahat eden Rotahane ekibi önce Yalova’yı ziyaret etti. Atatürk’ün tek bir ağaca zarar vermemek için yerinden taşıdığı köşk olan ve ‘Yürüyen Köşk’ olarak bilinen yapının hikayesi yerinde dinlenildi. Atatürk’ün Termal Köşkü ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Ardından 4000 dönüm alandan oluşan ve birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gidildi. Alageyik, ceylanlar, karaca gibi birçok tür hayvanın da bulunduğu Ormanya içinde Hobit Evler, Böcek Oteli gibi yerler ziyaret edildi. Rotahane ekibi Gölet’in yanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kocaeli şehir merkezinde ise İzmit Saat Kulesi, İzmit Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa tarafından 1892 yılında yaptırılan Selim Sırrı Paşa Konağı, kentsel sit alanı içinde kalan yolun her iki tarafından sivil mimarlık örneği yapılardan oluşan bir sokak olan Kapanca Sokak, Atatürk Müzesi gezilen görülen yerler arasındaydı.

Ferit TUĞLUK