Magazin Hattı

‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez durağı Yalova ve Kocaeli oldu.

25 Ekim 2021 Pazartesi
‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesinin iç turizmin gelişmesi adına farkındalık yaratmak için düzenlediği seyahatler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin her iline gitmeyi hedefleyen Rotahane geçtiğimiz günlerde Yalova ve Kocaeli’ni ziyaret etti. Projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya İzel Çeliköz, Buket Dereoğlu, Nedim Saban eşlik etti. Doğal güzellikleri, tarihi değerleri, gastronomik lezzetleri ile Marmara Bölgesi’nin iki önemli iline seyahat eden Rotahane ekibi önce Yalova’yı ziyaret etti. Atatürk’ün tek bir ağaca zarar vermemek için yerinden taşıdığı köşk olan ve ‘Yürüyen Köşk’ olarak bilinen yapının hikayesi yerinde dinlenildi. Atatürk’ün Termal Köşkü ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Ardından 4000 dönüm alandan oluşan ve birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gidildi. Alageyik, ceylanlar, karaca gibi birçok tür hayvanın da bulunduğu Ormanya içinde Hobit Evler, Böcek Oteli gibi yerler ziyaret edildi. Rotahane ekibi Gölet’in yanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kocaeli şehir merkezinde ise İzmit Saat Kulesi, İzmit Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa tarafından 1892 yılında yaptırılan Selim Sırrı Paşa Konağı, kentsel sit alanı içinde kalan yolun her iki tarafından sivil mimarlık örneği yapılardan oluşan bir sokak olan Kapanca Sokak, Atatürk Müzesi gezilen görülen yerler arasındaydı.

Ferit TUĞLUK

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Yalova Pervin Ersoy

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Söyleşi 'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Muhteşem bir sanat koleksiyonu olan cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci'nin kurduğu SPOT Project'in online sanat sohbetlerinin konuğu oldu...
Güncel Mutluluğa şahit oldular!

Aysel-Mustafa Püsküllü çiftinin kızı Sevgi Püsküllü ile Nazan-Zafer Zeren çiftinin oğlu Barış Zeren düzenlenen şık bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Güncel 'Pembe Dalış' ile kanser hastalarına destek!

Pi Kadın Kanseri Derneği, Türkiye’de ilk kez meme kanseri hastalarıyla ünlü dalgıçları bir araya getirerek ‘Pembe Dalış’ adı verilen etkinlikte Kaş’ın mavi sularında, meme kanseri hastaları adına mesaj ilettiler.

Caddeler Özilhan Bebek'te turladı!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracına binerken objektiflere yakalandı.
Magazin Hattı ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez durağı Yalova ve Kocaeli oldu.

Jet Set Jolie ve kızları galada...

Angelina Jolie, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternal filminin galasına kızlarıyla birlikte katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Magazin Hattı Meme Kanseri için özel etkinlik

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında “TANFER SAĞLIK GRUBU” Yönetim Başkan Yardımcı Seycan Tanfer ev sahipliğinde ünlü isimlerle bir araya geldi.

Haftanın Şıkları Kot şıklık

Elif Dürüst
Caddeler Hanımlar caddelerde sporda...

Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Edvina Sponza, Nükhet Eczacıbaşı ve Zeynep Üstünel güzel havanın keyfini sporla çıkardı.
Davetler Modaseverleri buluşturan davet...

Dünya modasına yön veren 900’ü aşkın markanın sezon koleksiyonlarını bir araya getiren Beymen, markası Aquazzura’nın yeni koleksiyonunu tanıttı.

Güncel Eczacıbaşı'na 'Yılın Dijital Dönüşüm Lideri' ödülü

Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Eczacıbaşı Topluluğu ile kuruluşları dört ödüle layık görüldü.
Güncel Doğada spor...

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, doğada yaptığı yogayı takipçileriyle paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.