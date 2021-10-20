Keyifli davet...

Hülya Kayhan, davete katılan misafirlerine 20 yıllık çalışmaları tamamladıktan sonra uzun bir ruhsatlandırma sürecini takiben Akkermansia Muciniphila ve Lactobacillus Gastricus probiyotik bakterilerini de içeren ve tamamı yerli izolat probiyotiklerden oluşan ilk gıda takviyesi bu yeni probiyotikleri kullanıma sunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek; dünyada bir ilki gerçekleştirerek tüm dünyanın peşinde koştuğu bu çalışmayı ülkemizde gerçekleştirerek TR kodu ile uluslararası alanda anılacak olmasını tüm sağlık sektörünün ortak bir milli gururu niteliğinde paylaştığının altını çizdi. Davete katılan misafirler Hülya Kayhan’ın yaptığı bilgilendirici konuşmaları büyük ilgiyle dinlerken sordukları sorulara aldıkları cevaplarla yeni ve önemli bilgilere sahip oldular. Art de Huile By Hülya Kayhan’ın Raffles Hotel’de gerçekleşen keyifli Brunch davetine birçok ünlü isim katıldı.