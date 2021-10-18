Boğaz'da sanat etkinliği

Conrad Istanbul Bosphorus ve Sanatla Randevu ev sahipliğinde bu ay ilki gerçekleşen ‘Artspective’ adlı etkinliği cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Bestte Yurttaş, Zafer Kozanoğlu, Maide Kurttepeli, Andreas Jersabeck'in katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Lounge’ta gerçekleşti. Prof. Dr. Marcus Graf’ın anlatımıyla ‘’Çağdaş Sanat Nasıl Okunur’’ konulu buluşmada, misafirler farklı sanatçıların bakış açıları, görüşleri hakkında bilgi edindiler ve çağdaş sanatla ilgili konuları tartıştılar. Sanat arşivinde Hüseyin Avni Lifij’in eserlerine ve Halil Paşa’nın özel eserlerinden birinin de yer aldığı koleksiyonuyla Türk resim sanatının destekçisi Conrad Istanbul Bosphorus, Sanatla Randevu ev sahipliğinde, çok özel bir sanat etkinliğine imza attı.