Özel tasarımlara açılış!

Şehrin kalbinde, Bağdat Caddesi’ne çok yakın bir noktada, Göztepe’de konumlanan İbrahim Güler Design Studio, kapılarını çok özel bir davetle açtı. Davette, kişiye özel mobilya tasarımlarından örnekler, ünlü markaların dekorasyon ürünleri ve değerli ressamların tabloları misafirlerin beğenisine sunuldu. Mağazanın en dikkat çeken ürünlerinden diş budak ağacından üretilmiş langırt oyun masası, selesinde dana derisi kullanılan bisiklet ve daha birçok %100 el işçiliği ile üretilen eşsiz parça, İbrahim Güler Design Studio’da misafirlerini bekliyor. Birbirinden özgün renklere, kusursuz desenlerin eşlik ettiği tamamı el boyaması ile hazırlanan seramik dekorasyon ürünleri, yaşam alanları için tasarlanan dekoratif objeler, tabak ve sofra takımları ve dahası özgün objeleri bir araya getiren mağazanın “Gala Daveti”, İç Mimar İbrahim Güler’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Markanın açılış davetine birçok ünlü isim katıldı. Dekorasyon ile patisserie konseptini bir araya getirdiği farklı yüzüyle dikkat çeken mağazanın bu çok özel gününde, misafirler de keyifli anlar yaşadı.

Ferit TUĞLUK