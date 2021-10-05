Sanatseverler sergide...

Paris’te yaptığı eserleri 1974 yılında Londra'da bulunan Victoria and Albert Museum, Bibliotheque National de Paris gibi önemli müze ve kurumların koleksiyonlarına girmiş ressam Asım İşler’in “Yaşam ve Güç” Sergisi Arts Club İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Yeşim Alemdar Manav ve Berna Ülger’in sahibi olduğu, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ve plastik sanatlardan tarihe, kişisel gelişimden klasik müziğe, felsefeden fotoğrafa kadar birçok alanda eğitim ve seminer düzenleyen Arts Club İstanbul, kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.