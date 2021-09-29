Magazin Hattı

Yeni koleksiyon tanıtıldı

2020-2021 Sonbahar-Kış ayakkabı koleksiyonu lansmanı Cult Showroom’da tanıtıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba
Yeni koleksiyon tanıtıldı

Derimod’un 2020 -2021 Sonbahar-Kış ayakkabı koleksiyonu lansmanı Cult Showroom’da Ece Sükan ev sahipliğinde tanıtıldı. Derimod Yönetim Kurulu üyeleri Sedef Zaim ve Ali Zaim’in koleksiyonu anlattığı buluşmaya birçok ünlü isim katılarak yeni sezon trendleri ve ayakkabı modelleriyle tanıştı.Yeni ürün skalasında öne çıkan maskülen ayakkabılar, bot ve çizmeler metal aksesuarlar, ton in ton tokalar ve irili ufaklı zincirler dikkat çekiyor. Ürün gruplarında renkli tabanlar da karşımıza çıkıyorken, sade modelleri ‘’pop renkler’’ ile modernize eden Derimod kadınını renkli bir sonbahar bekliyor. Daha önceki sezonlarda sadece siyah renkte koleksiyonda olan ‘’Yağmur bot-çizme grubu ‘’ bu sezon rengarenk modeller ile sezondaki yerini aldı.


Sedef Zaim Ali Zaim Sonbahar-Kış

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