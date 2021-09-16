Mutluluğa Evet!

İstanbul cemiyet hayatında olduğu kadar ralli dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü eski Başkanı Galip Bilgin, yakın zamana kadar arkadaşlığını sürdürdüğü yelken yarışçısı Arzu Yaman ile nikah masasına oturdu. Baba Arif Bilgin’in rahatsızlığı sırasında 2.5 yıl önce temelleri atılan dostluk, önceki gün Büyükada’nın dünyaca ünlü Splendid Palas Otel’inde nikahla taçlanıyordu. Bir taraftan seneler önce Adalar Kaymakamı olan dede Sedat Aziz Erim, diğer yanda anne Leyla Bilgin’in Büyükada doğumlu olması nedeniyle çocukluk yıllarında başlayan Büyükada da mutlu sona eriyordu. Buram buram nostalji dolu Splendid Oteli’in dekorasyonu özenle yapılan salonunda gerçekleşen nikahın şahitleri ise Nurettin Hasman ile Yonca Kuşlu Selki oldu.Otel sahibi Hamamcıoğlu ailesinin veahtı Selim Hamamcıoğlu‘nun da konuklar arasında yer aldığı günde ralli dünyasının efsane isimleri yer aldı.