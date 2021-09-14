Magazin Hattı

Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Yaz Partisi’nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.

14 Eylül 2021 Salı
Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Kemer Country Golf Club – Orman Evi’nde sosyal mesafe kuralları ve aşı genelgesine uygun olarak düzenlenen etkinliğe çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Etkinliğin ev sahibi Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt açılışta “Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi yüzünden uzun bir süre üyelerimizle yüz yüze bir araya gelememiştik. Bugün sosyal mesafe, Hes kodu ve aşı genelgesine uygun olarak tekrar mesafeli de olsa bir araya gelebildiğimiz için çok mutluyuz. Üyelerimizi pandemi döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlikler ve sektörel çalışma grupları gibi toplantılarla bir araya getirmeye devam ettik. Aşılamanın artması ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte yeniden normal hayata dönüş adımlarının ekonomik olarak da toparlanmaya ve büyümeye yol açacağını umuyorum.” şeklinde konuştu. Yaz partisi etkinliğinin ana partneri Mengerler firmasının Yönetim Kurulu üyesi Nusret Güldalı ise “Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaklaşık iki yıl önce hayatımıza giren Covid-19 pandemisi nedeniyle birlikte olamadığımız uzunca süre sonunda gerçekleştirdiği bu etkinliğin ana partneri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” dedi. Davete katılanlar arasında Almanya Federal Cumhuriyeti Maiyette Başkonsolosu Stefan Graf, etkinliğin platin partneri olan SAP Türkiye’nin Genel Müdürü Uğur Candan, Hannover Fairs Türkiye’nin Genel Müdürü Annika Klar, Siemens Healthineers Türkiye’nin Genel Müdürü Enis Sonemel, KfW IPEX-Bank Türkiye Temsilciğinin Direktörü Yasemin Kuytak, MED Lojistik CEO’su Nilhan Değer, DZ Bank Türkiye Temsilcisi Pınar Ersoy ve Festo Türkiye’nin Genel Müdürü Osman Türüdü de vardı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dr. Markus C. Slevogt Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Müzede “Gelecek Zaman” sergisi

Elgiz Müzesi, teras sergilerinin 13.sü olan “Gelecek Zaman” sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Caddeler Bebek yeniden hareketlendi...

Yaz tatillerini gözde tatil merkezlerinde geçiren sosyetenin tanınmış simaları, tatil dönüşü yeniden hareketlenen Bebek caddelerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.
Jet Set MET Gala'da kostüm yarışı

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala birbirinden şık ve dikkat çekici kostümlerle gerçekleşti.

Magazin Hattı Gülman'ın tatil keyfi

İş insanı Kemal Gülman, Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Yaz Partisi’nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.

Güncel 'Sanat, matematik ve bilim kadar önemli'

Bebek'te açtığı 'Artkolik' galerisi ile sanatla iç içe yaşayan Nazlı Keçili, sanat tutkusunu HT Kulüp'e anlattı.

Davetler İş dünyası sahada...

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti
Davetler Ziylan'a birincilik şakası

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey'de, Lumberjack takımı adına mücadele ederek birincilik kazanan Mehmet Ziylan ve İsmail Erdoğan'ın galibiyetleri geleneksel havuz şakasıyla kutlandı.
Jet Set MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da görkemli şovlar ve yıldızlar geçidiyle sahiplerini buldu.

Söyleşi 'Sanat, matematik ve bilim kadar önemli'

İş hayatındaki reklamcılık tecrübesinden sonra Bebek'te 'Artkolik' galerisini açarak sanatla iç içe bir hayat yaşayan Nazlı Keçili, "Sanat insan hayatında, matematik ve bilim kadar önemli" diyor.
Haftanın Şıkları Jean uyumu...

Beyza Uyanoğlu
Tatil Uzun bir aradan sonra ilk kez Cannes...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, pandemi dolayısıyla yurtdışına çıkmıyordu. Akın arkadaşlarıyla uzun bir aranın ardından Cannes'a gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.