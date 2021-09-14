Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Kemer Country Golf Club – Orman Evi’nde sosyal mesafe kuralları ve aşı genelgesine uygun olarak düzenlenen etkinliğe çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Etkinliğin ev sahibi Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt açılışta “Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi yüzünden uzun bir süre üyelerimizle yüz yüze bir araya gelememiştik. Bugün sosyal mesafe, Hes kodu ve aşı genelgesine uygun olarak tekrar mesafeli de olsa bir araya gelebildiğimiz için çok mutluyuz. Üyelerimizi pandemi döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlikler ve sektörel çalışma grupları gibi toplantılarla bir araya getirmeye devam ettik. Aşılamanın artması ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte yeniden normal hayata dönüş adımlarının ekonomik olarak da toparlanmaya ve büyümeye yol açacağını umuyorum.” şeklinde konuştu. Yaz partisi etkinliğinin ana partneri Mengerler firmasının Yönetim Kurulu üyesi Nusret Güldalı ise “Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaklaşık iki yıl önce hayatımıza giren Covid-19 pandemisi nedeniyle birlikte olamadığımız uzunca süre sonunda gerçekleştirdiği bu etkinliğin ana partneri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” dedi. Davete katılanlar arasında Almanya Federal Cumhuriyeti Maiyette Başkonsolosu Stefan Graf, etkinliğin platin partneri olan SAP Türkiye’nin Genel Müdürü Uğur Candan, Hannover Fairs Türkiye’nin Genel Müdürü Annika Klar, Siemens Healthineers Türkiye’nin Genel Müdürü Enis Sonemel, KfW IPEX-Bank Türkiye Temsilciğinin Direktörü Yasemin Kuytak, MED Lojistik CEO’su Nilhan Değer, DZ Bank Türkiye Temsilcisi Pınar Ersoy ve Festo Türkiye’nin Genel Müdürü Osman Türüdü de vardı.