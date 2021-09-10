Bodrum'da çağdaş sanat...

Serginin ev sahipliğini ise Bodrum Zai’ nin içinde açtıkları galerinin sanat danışmanı ve kuratörü Artsa Consultancy kurucusu Selcan Atılgan ve Dursun Gündoğdu üstlendi. Sanatçının son 2 yıl içinde ürettiği çok renkli çalışmaları, kumaş, metal, karton ipler paslanmış metal bronz görünümlü rölyef kafesler gibi çok ses getirecek 50 eser sergide yer aldı. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok kişisel sergi açan, eserleri Sotheby's ve Christie's gibi dünyaca ünlü müzayede kuruluşlarında alıcı bulan Bubi’ nin ‘Kafesler’ adlı sergisinde davetliler koleksiyonlarına yeni eserler kattı. Sergi sanatsever ve koleksiyonerler tarafından 4 Eylül- 4 Ekim 2021 tarihleri arasında Bodrum Zai’ de ziyaret edilecek.