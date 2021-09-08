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Güzellik trendleri...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, sonbaharda güzellik trendlerinin konuşulduğu davette bir araya geldi

08 Eylül 2021 Çarşamba
Güzellik trendleri...

Dr. Seran Göçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen davette; sonbahar sezonunun trend cilt bakım uygulamaları ile cilt gençleştirme tedavileri tanıtıldı. Davette konuklarıyla tek tek ilgilenen Dr. Seran Göçer, davetlilere yaz sonrası güneş, deniz ve sıcakların yüzümüzde bıraktığı olumsuz etkileri ortadan kaldıran cilt bakım uygulamalarını tanıttı. Konuklara, yaz mevsimi sonrasında yapılması gereken bakım ritüellerini de anlatan Dr. Seran Göçer, 2021 yılı sonbahar sezonunda öne çıkan cilt gençleştirme ve cilt yenileme tedavileriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Konuklar, keyifli bir ortamda lezzetli ikramlar eşliğinde hem hoş vakit geçirdiler hem de sezonun trend güzellik uygulamalarını öğrendiler.

Dr. Seran Göçer tedavi güzellik trendleri

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