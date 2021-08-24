Magazin Hattı

Başarım Sensin'den anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, Muğla yangınlarında, evleri veya işyerleri zarar görmüş; anne veya babasını kaybetmiş üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlamak amacıyla Yalıkavak'da cemiyetin ünlü isimlerinin katıldığı bir fotoğraf sergisi düzenledi.

24 Ağustos 2021 Salı
Başarım Sensin'den anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, geleceği birlikte yeşertmek için yangınlardan etkilenen ailelerin üniversitede okuyan çocuklarının eğitim burslarını karşılamak üzere fotoğraf bir sergisi düzenledi. Dernek Başkanı Şule Argüder, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Sander ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri sergide sunulan resimleri alarak bu anlamlı projeye destek veren isimlerden oldu. Devam edecek projenin ikinci etkinliği ilerleyen günlerde İstanbul’da gerçekleşecek. Proje kapsamında sergide yer alan fotoğraflardan oluşan ve ağaçların bilgeliğini konu alan bir fotoğraf kitabı da yayınlanacak. Projelerin tüm geliri Başarım Sensin Derneği bursiyerlerine ve Muğla yangınlarından etkilenen üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacak. Bu sayede dernek, gönül çatısı altında olan bursiyerlerin eğitimine de katkı sağlamaya devam edecek.

Onur AYDIN

Başarım Sensin Derneği Yalıkavak Şule Argüder

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Boğaz'da form tuttular

Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te bir araya gelerek spor yaptı.
Davetler Erbil'den “İstanbul’dan Bodrum’a” sergisi

Sanatçı Devrim Erbil, Touch Sanat Galerisi Hebil'de, İstanbul'dan Bodrum'a sergisiyle sanatseverleri ağırladı.
Güncel Manavgat'ın yaralarını sardılar!

Neşe Gönül, Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan ve Monik İpekel gönüllü olarak AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ile bir araya gelerek Manavgat'taki çalışmalara katıldılar.
Güncel Ege'de keyifli tatil...

Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatil Bodrum akşamları...

İş insanı Leyla Alaton ile Ruken Mızraklı, yaz sezonunun sonlarında Bodrum'da akşam yemeğinde bir araya geldi
Güncel Mermerci, yeniden köpek sahiplenecek!

Sosyetik güzel Derin Mermerci yeni bir köpek sahipleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Mekanlar Karaköy'de Lübnan esintisi...

Güncel Toplusoy'un Bodrum günlüğü..

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy, Bodrum tatilinden yeni kareler paylaştı.
Haftanın Şıkları Şık uyum

Ahu Orakçıoğlu
Güncel Dostlarıyla Yunanistan'da bir arada...

Melisa von Faber Castell ile eşi Charles von Faber Castell, dostları Serra Türker ile Yunanistan'da bir araya geldi.
Güncel Koçibey'den sportif kutlama

Alara Koçibey, oğlu Renç Emre Uzan'ın yeni yaşını Boğaz'da birlikte kano yaparak kutladı.
Güncel Ailenin yeni üyesi...

Sosyetenin genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar, ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin yeni üyesini tanıttı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.