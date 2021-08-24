Başarım Sensin'den anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, geleceği birlikte yeşertmek için yangınlardan etkilenen ailelerin üniversitede okuyan çocuklarının eğitim burslarını karşılamak üzere fotoğraf bir sergisi düzenledi. Dernek Başkanı Şule Argüder, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Sander ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri sergide sunulan resimleri alarak bu anlamlı projeye destek veren isimlerden oldu. Devam edecek projenin ikinci etkinliği ilerleyen günlerde İstanbul’da gerçekleşecek. Proje kapsamında sergide yer alan fotoğraflardan oluşan ve ağaçların bilgeliğini konu alan bir fotoğraf kitabı da yayınlanacak. Projelerin tüm geliri Başarım Sensin Derneği bursiyerlerine ve Muğla yangınlarından etkilenen üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacak. Bu sayede dernek, gönül çatısı altında olan bursiyerlerin eğitimine de katkı sağlamaya devam edecek.

Onur AYDIN