Didim Balıkçılık Turnuvası başlıyor

Didim, bu yıl da muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası ) 19 - 22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim’de gerçekleşecek. Turnuvada, katılımcılar nefes kesen bir deneyime sahip olacak. Ulusal Amatör Balıkçılık Sirküleri ve merkezi Amerika’da bulunan ve geçtiğimiz yıl kuruluşunun 82. yılını kutlayan IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde düzenlenen DOST Balık Turnuvasına 25 sportif balıkçı teknesiyle beraber toplam yaklaşık 200 yarışmacı katılacak. Necmettin Yay (Seafari Balıkçılık CEO’su), Can Özer (Özer Hukuk Bürosu) ve Dr. Serdar Günseren (IGFA Türkiye); gibi hepsi kendi alanında uzman isimlerden oluşan yönetim kurulu üyeleri ile iş dünyasının profesyonelleri DOST turnuvasında bir araya geliyor.