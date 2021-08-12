Magazin Hattı

Didim Balıkçılık Turnuvası başlıyor

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası ) 19 - 22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim’de gerçekleşecek.

12 Ağustos 2021 Perşembe
Didim Balıkçılık Turnuvası başlıyor

Didim, bu yıl da muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası ) 19 - 22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim’de gerçekleşecek. Turnuvada, katılımcılar nefes kesen bir deneyime sahip olacak. Ulusal Amatör Balıkçılık Sirküleri ve merkezi Amerika’da bulunan ve geçtiğimiz yıl kuruluşunun 82. yılını kutlayan IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde düzenlenen DOST Balık Turnuvasına 25 sportif balıkçı teknesiyle beraber toplam yaklaşık 200 yarışmacı katılacak. Necmettin Yay (Seafari Balıkçılık CEO’su), Can Özer (Özer Hukuk Bürosu) ve Dr. Serdar Günseren (IGFA Türkiye); gibi hepsi kendi alanında uzman isimlerden oluşan yönetim kurulu üyeleri ile iş dünyasının profesyonelleri DOST turnuvasında bir araya geliyor.

Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Boyner'den sevgi dolu paylaşım

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner ile olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı
Tatil Tezman'ın torun sevgisi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tilda Tezman, Bodrum'da demirli teknesinde torunu Alara ile zaman geçiriyor
Magazin Hattı Didim Balıkçılık Turnuvası başlıyor

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası ) 19 - 22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim’de gerçekleşecek.
Haftanın Şıkları Nişantaşı tarzı

Arzu Atabarut
Güncel 'Havada keskin bir duman kokusu'...

Zeynep Üstünel, Bodrum Mazı'ya gitti. Bölgedeki yanan ormanları gezen Üstünel, duygularını sosyal medyadan paylaştı
Tatil Dürüst'ten yaz pozları...

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden sanat üzerine bir programa başlayan Elif Dürüst, yaz tatilinde verdiği bikinili pozlarıyla olay yarattı
Tatil Londra'dan Ege'ye tatile...

İş insanı Dikran Masis'in eşi Yasemin Masis, Londra'dan tatile Bodrum'a geldi
Tatil Bodrum'da Yasemin rüzgarı...

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, bu sene yaz tatilinde giydiği kombinlerle tüm güzelliğini gözler önüne serdi
Tatil Bebek göründü...

Kerim Polat ile eşi Claudia Roditi Bodrum'da tatil yapıyor. Çiftin evliliğinden olan bebekleri ilk kez görüntülendi

Tatil Bodrum'a demirlediler...

Mustafa Çağlar ile eşi Başak Çağlar, Bodrum tatillerine start verdi
Tatil Tekne tatilcileri...

Ünlü mimar Zeynep Fadıllıoğlu ile eşi Metin Fadıllıoğlu, Bodrum Cennet Koyu'na demirli teknelerinde yorgunluk atıyor
Tatil Eczacıbaşı çifti tatile devam ediyor...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.